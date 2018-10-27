SPK, Veri Depolama Kuruluşu'na yapılacak raporlama esaslarını belirledi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Veri Depolama Kuruluşu'na yapılacak raporlamalara ilişkin esasları belirleyen tebliği yürürlüğe girdi.
SPK'nın Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara
ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türev araç işlemlerine ilişkin Veri Depolama Kuruluşuna yapılacak bildirimlere yönelik usul ve esasları kapsayan tebliğde, raporlanacak sözleşmeler ve raporlama yükümlülüğü gibi esaslar belirlendi.
Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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