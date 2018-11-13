SPK, VİDMK ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret almayacak

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret alınmayacağını bildirdi.

Taşkesenlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek, gelişmiş ülke piyasalarında başarıyla kullanılan bazı finansal araçları Türkiye'de de kullanabilmek için gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmaları göreve geldikleri günden bugüne sürdürdüklerini belirtti.

Bu çerçevede, "Pay Alım Teklif Tebliği"ne yönelik olarak daha fazla kaynak girişine ihtiyacı olan ancak hisse senedi piyasa fiyatı nominal değerinin altında olduğu için bedelli sermaye artırımlarında sorun yaşayan şirketlere kaynak sağlamayı hedefleyen bir değişiklik taslağını yayımladıklarını ve paydaşların görüşüne açtıklarını aktaran Taşkesenlioğlu, "Umuyorum ki, piyasamızdaki tüm kesimlerden bu taslağa yönelik görüşler gelecek ve taslak çalışmamız eksi ve artı yönleriyle değerlendirilecektir. Gelen görüşler çerçevesinde kısa zamanda bu değişikliği hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.