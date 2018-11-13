FİNANS

SPK, VİDMK ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret almayacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: - "Resmi Gazete'de yayımlanan bu iki Tebliğ değişikliğimizle VİDMK ihraçlarına dayanak teşkil edebilecek varlık türlerinin çeşitlendirilmesini teminen, teminatlı menkul kıymetlerin de dâhil olduğu geniş bir araç setini dayanak varlık olarak kabul edilebilir hale getirdik" -" Ayrıca, bu piyasanın gelişmesini ve şirketlerimizin konvansiyonel borçlanma araçları (tahvil/bono) yerine dayanak varlık ile kuvvetlendirilmiş ürünlerle borçlanmasını teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak bu tür ihraçlarından kurul ücreti alınmamasını uygun gördük"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) ihraçlarında 31 Aralık 2019'a kadar ücret alınmayacağını bildirdi.

Taşkesenlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek, gelişmiş ülke piyasalarında başarıyla kullanılan bazı finansal araçları Türkiye'de de kullanabilmek için gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmaları göreve geldikleri günden bugüne sürdürdüklerini belirtti.

Bu çerçevede, "Pay Alım Teklif Tebliği"ne yönelik olarak daha fazla kaynak girişine ihtiyacı olan ancak hisse senedi piyasa fiyatı nominal değerinin altında olduğu için bedelli sermaye artırımlarında sorun yaşayan şirketlere kaynak sağlamayı hedefleyen bir değişiklik taslağını yayımladıklarını ve paydaşların görüşüne açtıklarını aktaran Taşkesenlioğlu, "Umuyorum ki, piyasamızdaki tüm kesimlerden bu taslağa yönelik görüşler gelecek ve taslak çalışmamız eksi ve artı yönleriyle değerlendirilecektir. Gelen görüşler çerçevesinde kısa zamanda bu değişikliği hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkesenlioğlu, diğer yandan uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan "menkul kıymetleştirme" işlemlerine VİDMK'ye yönelik düzenlemeleriin imkan sağlamakta olduğunu vurguladı.

Sektörden gelen talepleri de dikkate alarak bu alanda finans sisteminin nasıl daha etkin olabileceğine, reel sektöre kaynak aktarılması anlamında neler yapabileceğine ilişkin çalışmalarımızı tamamladıklarını dile getiren Taşkesenlioğlu, ilgili düzenleme değişikliklerinin 11 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Bu değişiklikler ile finansal kuruluşların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarından fon sağlayabilme imkanlarının kolaylaşacağını belirten Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araçlar, arkasında dayanak varlık bulunması nedeniyle yatırımcılarımıza ek koruma sağlarken, şirketlerimiz açısından da borçlanma maliyetlerini düşürme imkanı sağlamaktadır.
Bu çerçevede, Resmi Gazete'de yayımlanan bu iki Tebliğ değişikliğimizle VİDMK ihraçlarına dayanak teşkil edebilecek varlık türlerinin çeşitlendirilmesini teminen, teminatlı menkul kıymetlerin de dâhil olduğu geniş bir araç setini dayanak varlık olarak kabul edilebilir hale getirdik. Ayrıca, bu piyasanın gelişmesini ve şirketlerimizin konvansiyonel borçlanma araçları (tahvil/bono) yerine dayanak varlık ile kuvvetlendirilmiş ürünlerle borçlanmasını teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak bu tür ihraçlarından kurul ücreti alınmamasını uygun gördük. Bu kapsamda, finansal sistemimizin bütün taraflarını, bu Tebliğ değişiklikleri kapsamında Kurulumuzun sağladığı yeni imkanlardan yararlanmaya ve sermaye piyasalarımızı daha etkin biçimde kullanmaya davet ediyorum."

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktıVodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı
İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.