FİNANS

SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği'nde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Gayrimenkul yatırım fonları faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında "katılım" ibaresi kullanılabilecek - Fonlarının temsiline ilişkin maddede yapılan değişiklikle, yönetim kurulu, yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilecek

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklikler içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında, tebliğin gayrimenkul yatırım fonu bölümüne yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile fon faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında "katılım" ibaresi kullanılabilecek.

Tebliğin gayrimenkul yatırım fonlarının temsili bölümünde yer alan maddede yapılan değişiklikle, yönetim kurulunun yetkisini devredebileceği personellerde düzenlemeye gidildi. Böylece, ilgili madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Fon, tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu, bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilir ancak fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur."

Yönetim kurulu yetkisini, önceki tebliğe göre sadece bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebiliyordu.

\

- Fon katılma paylarının ihracı

Tebliğin fon katılma paylarının ihracı bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidilirken, yeni bir madde de eklendi.

Tebliğde "Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 3 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma payları satışa sunulmayan fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur." şeklinde yer alan madde, şöyle değiştirildi:

"Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 6 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma paylarının satışına başlanmamış fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur. Satış başlangıç tarihine kadar kurulca onaylanmış bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde kurucu tarafından bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle derhal kurula başvurulur."

İlgili bölüme eklenen maddeyle de katılma paylarının gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı haklar karşılığında satılabilmesi için iç tüzük ve ihraç belgesinde bu yönde hüküm bulunması zorunluluğu getirildi.

\

- Fon katılma paylarının satışı, iadesi ve devri

Tebliğin, fon katılma paylarının satışı, fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri bölümünde de düzenlemeye gidilirken, şu madde eklendi:

"Katılma payı alım satımı TL'nin yanı sıra münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 20. maddesinin 2. fıkrasının e bendi kapsamına giren kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve yabancı para birimi cinsinden açıklanır."

Söz konusu bölüme eklenen bir diğer madde ile fon katılma paylarının ihracının veya katılma paylarının fona iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmek istenmesi durumunda her işlem öncesinde varsa fonun mevcut tüm katılma payı sahiplerinin mutabakatlarının alınması, bu hususun portföy saklayıcısı tarafından da teyit edilmesi ve söz konusu belgelerin fon süresi ve takip eden 5 yıl boyunca kurucu nezdinde muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

\

- Fon faaliyetlerine ilişkin esaslar

Tebliğin fon faaliyetlerine ilişkin esasların belirlendiği bölümde asgari portföy büyüklüğüne ilişkin maddede de değişiklik yapıldı.

Düzenlenen madde ile bildirilen süre sonunda fon portföy değerinin kurulca belirlenen asgari değere ulaşmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç 6 ay içinde fonun tasfiyesine izin verilmesi talebiyle kurula başvurulması ve kurulca verilecek izni takiben fon iç tüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunluğu getirildi.

Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar bölümünde de değişikliğe gidilirken, ayrıca tapuya şerhi zorunlu sözleşmelere ilişkin maddede düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme sonucunda, fon lehine sözleşmeden doğan alım, ön alım ve geri alım haklarının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri gibi fon lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının tapu siciline şerhi zorunlu kılındı.

Söz konusu sözleşmelerin karşı tarafının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası, belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler olması halinde bu sözleşmelerin tapu siciline şerhinin zorunlu olmadığı belirtildi.

Performans ücreti ve fon toplam giderine ilişkin esaslar bölümünde de bir dizi düzenleme yapılan tebliğ kapsamında, değerleme gerektiren işlemlere de açıklık getirildi.

Öte yandan, tebliğin gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi ve bilgi verme yükümlülüğü maddelerinde de düzenlemeye gidildi.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttıYurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkul Yatırım Fonları resmi gazete spk

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.