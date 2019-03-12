SPK'dan muafiyet açıklaması

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen

araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğunu bildirdi.

SPK tarafından, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarının

yatırım fonlarına ilişkin yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmasını içeren değişiklik konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, tebliğ değişikliği öncesinde de, yatırım fonlarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç

edilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesinin mümkün olduğu, yapılan

değişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da

TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen

araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğu belirtildi.