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SPK'dan muafiyet açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 20:49 | Son Güncelleme

SPK: - "Yapılan değişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçları da TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmuştur"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğunu bildirdi.

SPK tarafından, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarının
yatırım fonlarına ilişkin yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmasını içeren değişiklik konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, tebliğ değişikliği öncesinde de, yatırım fonlarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç
edilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesinin mümkün olduğu, yapılan
değişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tek bir varlığa yapılan
yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz." ifadesi ile TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye
piyasası araçlarına yapılan yatırımın araç bazında (ISIN bazında) fon toplam değerinin yüzde 35'ini
geçemeyeceği hükmü korunarak, araç bazında (ISIN bazında) yoğunlaşma riskine karşı
sınırlamaya tabi tutulduğu kaydedildi.

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