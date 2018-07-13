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SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

SPK, 31 Ağustos'a kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31 Ağustos'a kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurul Karar Organı'nın bugün yapılan toplantısında bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar pay piyasalarında yapılacak alımların piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Karar Organı'nın 13 Temmuz 2018 tarihli toplantısında,VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4/3 maddesi ve söz konusu Tebliğ hükmünün uygulanması hakkındaki 28 Mayıs 2014 tarihli ve 16/514 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak, kurulumuz kararı tarihi olan 13 Temmuz 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verildi."

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, pay piyasası ihraççıları ve yakınlarının sermaye piyasalarında yapacağı işlemleri düzenliyordu.

Buna göre, ihraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyordu.

SPK'nın bugünkü kararıyla, bahse konu kişilerin pay piyasalarında alım yapmaları durumunda bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek.

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Borsa İstanbul AŞ spk

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