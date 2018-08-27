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SPK'dan "Veri Depolama Kuruluşu" ile ilgili açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

SPK: - 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Veri Depolama Kuruluşları" başlıklı 87'nci maddesi çerçevesinde SPK tarafından MKK “Veri Depolama Kuruluşu” olarak görevlendirilmiştir. - "Veri Depolama Kuruluşu’nun çalışma esasları ilgili kurumların görüşleri ile birlikte hazırlanmış olup, verilerin raporlanması konusundaki çalışmalar SPK koordinasyonunda büyük ölçüde tamamlanmıştır"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Veri Depolama Kuruluşu’nun çalışma esaslarının hazırlandığını, verilerin raporlanması konusundaki çalışmaların SPK koordinasyonunda büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin de içinde yer aldığı G-20 ülkelerinin finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda tezgahüstü türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ve riskin merkezi izlenmesi kapsamında merkezi raporlama için gerekli altyapının oluşturulması da yer almaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Veri Depolama Kuruluşları" başlıklı 87'nci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) “Veri Depolama Kuruluşu” olarak görevlendirilmiştir. Veri Depolama Kuruluşu’nun çalışma esasları ilgili kurumların görüşleri ile birlikte hazırlanmış olup, verilerin raporlanması konusundaki çalışmalar SPK koordinasyonunda büyük ölçüde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yasal mevzuat altyapısının yürürlüğe konulması ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonucunda, halihazırda ilgili kurumlar tarafından toplanan verilerin sistemik riskin etkin bir şekilde ölçülmesi amacıyla tüm düzenleyici ve denetleyici kurumların ortak erişimine açılacağı, hazırlanacak özet bilgilerin ise kamuoyu bilgisine sunulacağı bildirilen açıklamada, tezgah üstü türev işlemlerine ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetiminin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu çalışmalar kapsamında gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlanana kadar tezgahüstü piyasalardaki işlemlerin raporlanmasının, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumların da görüşleri alınarak oluşturulacak format çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılması ivedilikle sağlanacaktır.
Ülkemizin uluslararası en iyi uygulamalara uyum konusunda şimdiye kadar göstermiş olduğu performans kapsamında veri depoculuğu ve raporlanması konusundaki eylem planı ile Türk ekonomisinin küresel çapta güçlü bir teknik ve yasal alt yapıya sahip olduğu bir kez daha tescillenmiş olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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