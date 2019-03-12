SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu da fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan muaf tutulan kurumlara eklendi.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, katılma paylarının alım ve satımına ilişkin bölümde yapılan değişiklikle yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Böylece ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir."