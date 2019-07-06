SPK'dan yönetmelik ve tebliğ değişikliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

SPK'nın Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 1'inci maddesinin birinci fıkrası, "Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi, "Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören kıymetli madenlerin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ve kıymetli taşların türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını” şeklinde değiştirilerek, aynı maddeye z bendi ile "Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı: Kıymetli maden cinsinden ihraç edilen ve/veya vade tarihindeki ödemesi ve/veya fiyatı kıymetli maden cinsinden belirlenen sermaye piyasası araçlarını” ifadesi eklendi.