SPK'dan zorunlu pay alıma yeni muafiyet

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay alım teklifine ilişkin tebliğinde değişikliğe giderek halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım esaslarında düzenleme yaptı.

SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, banka ve özel amaçlı işletmeler kavramlarının tanımlamaları yapıldı.

Yeni tebliğ ile ayrıca, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyetleri içeren bölüme iki yeni madde eklendi.

Buna göre, banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesiyle, söz konusu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması halinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verilebilecek.

Öte yandan kurul, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi durumunda da pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutabilecek.

