SPK'nın tebliğ taslağı görüşe açıldı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı'nı internet sitesinde yayımlayarak kamuoyunun görüş ve önerilerine açtı.
SPK tarafından yapılan açıklamada “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılmasının gündeme geldiği belirtildi.
SPK'nın internet sitesinde yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı ile, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyetlere "halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı sırasında alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği" bendinin eklendiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm kişi ve kuruluşlar taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 23 Kasım 2018 tarihine kadar payalimteklifitaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."
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