FİNANS

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Şubat-2019 dönemi işsizlik oranının aylık 0.2 puan artışla yüzde 14.9 olacağını ve aynı dönemde tarım dışı işsizliğin ise 0.3 puan artarak yüzde 17.1 olacağını öngördü.

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Şubat-2019 dönemi işsizlik oranının aylık 0.2 puan artışla yüzde 14.9 olacağını ve aynı dönemde tarım dışı işsizliğin ise 0.3 puan artarak yüzde 17.1 olacağını öngördü.
SPM'nin veri bülteninde, 11 Nisan'da yayımlanan bültende işsizlik verilerindeki artışın devam etmesinin beklendiğinin belirtildiği anımsatarak, 15 Nisan tarihinde açıklanan Ocak 2019 dönemi işsizlik verilerinin de bu öngörüye paralel olduğu anımsatıldı.
Açıklanan genel ve tarım dışı işsizlik oranlarının, kendi tahminlerini 0.1’er puan aşarak sırasıyla yüzde 14.7 ve yüzde 16.8 olarak açıklandığına işaret edilen SPM bülteninde, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise yine beklentiye uygun şekilde yükselerek yüzde 15.5 olduğu belirtildi.
SPM bülteninde, sanayi istihdamının, öngörünün 5 milyon 416 bin kişi, gerçekleşmenin 5 milyon 392 bin kişi olduğunu vurgulanarak, "Tahminlerimize göre Şubat döneminde bu sayının 5 milyon 360 bin kişi seviyesinde seyretmesi beklenmelidir" denildi.
"Ekonomide yavaşlamanın işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir"
SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, Şubat-2019 döneminde işsizlik verilerindeki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrası zirve yapan oranlara çıkmasını beklediklerini belirtti ve ekledi:
"2018 yılının 3. çeyreğinde gayrisafi sabit sermaye oluşumu (kamu ve özel sektör yatırımları) yüzde 4.0 küçülmüştür. Ocak döneminde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 3.0 oranında artmasıyla birlikte, ham madde ithalatı yüzde 6.0 küçülmüştür. Diğer yandan sanayi üretim endeksi (SÜE) bir önceki döneme göre 1.1 puan azalmıştır. Tüm bu veriler ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir ve Şubat dönemi işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir."
SPM bülteninde, 15 Nisan’da açıklanacak Şubat 2019 döneminde genel işsizlik ve tarım dışı işsizlikteki artışa paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.3 puan artarak yüzde 15.8’e çıkacağı; istihdam oranının ise yatay seyrederek yüzde 44.5 düzeyinde kalacağı tahmin edildi. Bunlara ek olarak, sanayi istihdamının ufak bir azalmayla 5 milyon 360 bin kişi seviyesine inmesi bekleniyor.
SPM: Bu veriler ekonomide yavaşlama habercisidir
Çalışmanın sonuç bölümünde ise yüzde 14.9’luk Şubat 2019 dönemi işsizlik tahminine yönelik şu değerlendirmeler yapıldı:
"Şubat döneminde işsizlik verilerindeki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrası zirve yapan oranlara çıkması beklenmelidir. Daha önceki bültenimizde belirttiğimiz gibi 2018 yılının 3. çeyreğinde gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4.0 küçüldü. Ocak döneminde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 3.0 artmasıyla birlikte, ham madde ithalatı yüzde 0.6 küçüldü. Diğer yandan, sanayi üretim endeksi (SÜE) bir önceki döneme göre 1.1 puan azaldı. Tüm bu veriler ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir ve Şubat dönemi işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir."
Kapasite kullanım oranlarından gelen sinyaller karışık
Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı"nın (KKO), Ocak döneminde geçen yılın aynı ayına göre 3.8 puan azalarak yüzde 74.4 düzeyinde olduğu ve bu rakamın Aralık 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0.3 puan yüksek olduğu belirtildi.
İmalat sanayisinin üç alt ana dalına ilişkin analize de yer verilen çalışmada Ocak 2019’da tüketim malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 72.4 düzeyinde olduğu, yine aynı dönemde ara malları imalatındaki KKO’nun yüzde 74.5’ten yüzde 73.8’e indiği, yatırım malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 74.1’den yüzde 74.5’e çıktığı belirtildi ve "Dolayısıyla tüketim malları KKO’sunun azalmaya devam ettiği görülürken; ara malları KKO’sunun artıştan azalma, tam tersine yatırım malları KKO’sunun ise düşüş eğiliminden artış eğilimine geçtiği görülmektedir" denildi.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.