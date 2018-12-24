S&P'nin 2019'da Türkiye değerlendirmeleri Şubat ve Ağustos'ta

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), 2019 yılında Türkiye değerlendirmelerini Şubat ve Ağustos aylarında yapacağını açıkladı.

S&P'nin 2019 yılına ilişkin takvimine gire ilk değerlendirme 15 Şubat Cuma günü yapılacak. S&P'nin ikinci değerlendirmesinin tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi.

S&P en son Ağustos ayında Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirmiş ve görünümü "durağan" olarak belirlemişti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 3 Mayıs ve ikinci değerlendirme 1 Kasım tarihlerinde olacak.

Fitch Rating en son önceki hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "negatif" görünüm ile "BB" olarak teyit etmişti.

Bir başka derecelendirme şirketi CI Rating de, Türkiye için değerlendirmelerini 24 Mayıs ve 15 Kasım'da yapacağını açıkladı. Moody's ise son iki yılda olduğu gibi takviminde Türkiye'ye yer vermemişti.

