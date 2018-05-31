"Spor organizasyonları uluslararası etkinliklerin işaret fişeği olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Türkiye’nin 2019’da UEFA Süper Kupa ve 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak olması, spor alanında olduğu kadar diğer alanlarda da büyük çaplı uluslararası etkinliklerin geri dönüşünün de işaret fişeği olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bayındır yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2019’da UEFA Süper Kupa ve 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak olmasının, spor alanında olduğu kadar diğer alanlarda da büyük çaplı uluslararası etkinliklerinin geri dönüşünün de işaret fişeği olacağını bildirdi.
Her iki finalin de en az 50’şer bin yabancının İstanbul’a gelmesi anlamına geldiğine işaret eden Bayındır, “Ancak kısa dönemli artışlar bir yana Türk turizminin, Türkiye’nin ve İstanbul’un imajının yeniden yükseltilmesi adına bu tip organizasyonlar çok faydalı olacaktır. Etkileri olumlu ve kalıcı olur.” ifadelerini kullandı.
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- THY Euroleague Final Four olumlu etkiledi
Bayındır, geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilen 2017 THY Euroleague Final Four’da olumlu etkinin gözlemlendiğini anımsatarak, Türkiye’nin ayrıca UEFA Euro 2024’e ev sahipliği adaylığını da sektör olarak ilk günden itibaren desteklediklerini kaydetti.
Bir dönem Antalya’nın futbol ağırlıklı olmak üzere yerli ve yabancı spor kulüplerinin kamp merkezi olduğunu hatırlatan Bayındır, Antalya’da kamp yapan yabancı kulüp sayısının geçen birkaç yılda azaldığını bildirdi.Bayındır, Türkiye'nin ev sahipliğinde uluslararası spor organizasyonlarının artmasının Antalya’nın da yeniden spor kulüplerinin kamp merkezi haline gelmesine etken olacağını kaydetti.
Bayındır, sektör olarak bu tip organizasyonlara tam destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Son iki yıldır uluslararası toplantılar, kongreler, spor turnuvaları gibi etkinliklerin birçoğu güvenlik bahane edilerek iptal edildi. Güvenlik günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da yabancı çevrelerde kasıtlı olarak oluşturulan bu algının dağıldığını görüyoruz. Bu tip organizasyonlar da ülkemize yönelik olumsuz algıların tamamen yok olmasına katkı sağlayacak niteliktedir. İki yıl öncesine kadar uluslararası kongre organizasyonlarının sayısı açısından ülke bazında Türkiye dünya çapında ilk 20’de, şehir bazında İstanbul ilk 10’daydı. Bugün maalesef sıralamada çok gerilerdeyiz. İmajın yükselmesini sağlayacak her etkinlik, uluslararası kongre ve toplantıların yönünün yeniden Türkiye’ye ve İstanbul’a dönmesini, İstanbul’un yeniden ‘moda şehir’ olmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak en önemli itici güç de bu olacaktır.”
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- Tanıtım için önemli fırsat
Timur Bayındır, organizasyonların ulaştığı geniş kitleler olduğuna dikkati çekerek, “Bu organizasyonları şimdiden önemli bir tanıtım fırsatına çevirip İstanbul ve Türkiye için etkili filmler ve tanıtım çalışmaları başlatıp hazırlanacak filmleri maçların yapılacağı sırada da televizyonlar aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırmamız gerekir.” ifadelerini kullandı.
Bu arada, UEFA Süper Kupa Finali 14 Ağustos 2019’da Beşiktaş Vodafone Park’ta, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ise 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ayrıca UEFA Euro 2024’e ev sahipliği adaylığı bulunuyor.
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