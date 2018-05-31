"Spor organizasyonları uluslararası etkinliklerin işaret fişeği olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Türkiye’nin 2019’da UEFA Süper Kupa ve 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak olması, spor alanında olduğu kadar diğer alanlarda da büyük çaplı uluslararası etkinliklerin geri dönüşünün de işaret fişeği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bayındır yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2019’da UEFA Süper Kupa ve 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak olmasının, spor alanında olduğu kadar diğer alanlarda da büyük çaplı uluslararası etkinliklerinin geri dönüşünün de işaret fişeği olacağını bildirdi.

Her iki finalin de en az 50’şer bin yabancının İstanbul’a gelmesi anlamına geldiğine işaret eden Bayındır, “Ancak kısa dönemli artışlar bir yana Türk turizminin, Türkiye’nin ve İstanbul’un imajının yeniden yükseltilmesi adına bu tip organizasyonlar çok faydalı olacaktır. Etkileri olumlu ve kalıcı olur.” ifadelerini kullandı.

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- THY Euroleague Final Four olumlu etkiledi

Bayındır, geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilen 2017 THY Euroleague Final Four’da olumlu etkinin gözlemlendiğini anımsatarak, Türkiye’nin ayrıca UEFA Euro 2024’e ev sahipliği adaylığını da sektör olarak ilk günden itibaren desteklediklerini kaydetti.