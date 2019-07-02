Sportive, dijitalleşme yolunda Vodafone Türkiye'yi seçti

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 32 mağazası ve e-satış portalları ile spor perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Sportive'ye, mobil ve sabit iletişimin yani sıra güvenli Wi-Fi ve CRM çözümleriyle uçtan uca destek vermeye başlayarak dijital iş ortağı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Sportive, merkezden mağazalarına Vodafone Türkiye güvencesiyle kesintisiz olarak 7/24 ulaşabilecek, MPLS VPN sabit altyapısı ile hızlı ve güvenli bir şekilde iletişimini sürdürebilecek ve Vodafone Güvenli Wi-Fi hizmeti sayesinde mağazalarında müşterilerine güvenli ve ücretsiz internet sağlayabilecek.

Vodafone Güvenli Wi-Fi sayesinde Sportive müşterileri, ayrıca onlara özel fırsat ve kampanyalardan da anında haberdar olabilecek.

- "Sportive'nin verimlilik hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak Türkiye'deki işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti: