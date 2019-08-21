FİNANS

Spot doğal gaz piyasasında rekor

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün yaklaşık 29 milyon lirayla bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı

Spot doğal gaz piyasasında günlük bazda işlem hacmi 28 milyon 999 bin 169 lirayla rekor kırdı.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 1 Eylül 2018'de faaliyete geçen spot doğal gaz piyasasında günlük işlem hacmi bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 28 milyon 999 bin 169 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü ise 3 milyon 208 bin 341 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı 20 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 492 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 399 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 276 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 948 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğalgaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladıTMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz dün spot doğal gaz piyasası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"

Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.