Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, 1647 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 67 bin 790,25 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 16 milyon 364 bin 185 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1647 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı da 3 milyon 80 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1697 lira 26 kuruş, satış fiyatı 1598 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 830 bin 355 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 115 milyon 912 bin 305 metreküp olarak kayıtlara geçti.

