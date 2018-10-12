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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 629 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 813 bin 336 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 9 milyon 276 bin 487 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 629 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 510 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 678 lira 82 kuruş, satış fiyatı bin 581 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 110 milyon 149 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 568 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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