Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 830 bin 963 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 5 milyon 813 bin 336 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 560 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 635 lira 42 kuruş, satış fiyatı bin 540 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 889 bin 595 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 414 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.

