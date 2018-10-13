FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 830 bin 963 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 5 milyon 813 bin 336 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 560 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 635 lira 42 kuruş, satış fiyatı bin 540 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 889 bin 595 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 414 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalıTEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı
İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve işİTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) spot piyasada doğalgaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Rekabet Kurulu'ndan Türk Telekom'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Türk Telekom'a soruşturma

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.