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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 599 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 590 bin 907 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 8 milyon 830 bin 962 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 599 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 6 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 647 lira 18 kuruş, satış fiyatı bin 551 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 94 milyon 702 bin 250 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 291 bin 504 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz enerji spot piyasada doğalgaz fiyatları

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