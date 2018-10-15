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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 610 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 819 bin 52 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 9 milyon 590 bin 907 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 610 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 341 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 659 lira 10 kuruş, satış fiyatı bin 562 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 503 bin 437 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 412 bin 690 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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