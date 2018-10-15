Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 610 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 819 bin 52 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 9 milyon 590 bin 907 lira seviyesindeydi.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 610 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 341 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 659 lira 10 kuruş, satış fiyatı bin 562 lira 46 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 89 milyon 503 bin 437 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 412 bin 690 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak
Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum