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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 607 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon bin 356 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 11 milyon 819 bin 52 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 607 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 483 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 656 lira 10 kuruş, satış fiyatı bin 559 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 808 bin 492 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 238 bin 367 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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