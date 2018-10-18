FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 556 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 518 bin 172 lira oldu. Bu miktar, salı günü 13 milyon 383 bin 59 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 556 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 538 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 602 lira 74 kuruş, satış fiyatı bin 509 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 812 bin 209 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 134 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNERMotoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!Motoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!
DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeliDİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli
Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 liraSinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

İdlib’e traktör ihraç ediliyor 

İdlib’e traktör ihraç ediliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.