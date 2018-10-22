Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 8 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 982 bin 717 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 2 milyon 754 bin 183 lira seviyesindeydi.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 315 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 8 kuruş, satış fiyatı bin 455 lira 8 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 101 milyon 561 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 627 bin 275 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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