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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 537 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 16 bin 490 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 4 milyon 982 bin 717 lira seviyesindeydi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 537 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 423 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 585 lira 94 kuruş, satış fiyatı bin 491 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 550 bin 561 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 379 bin 946 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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