Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 529 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 205 bin 878 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 2 milyon 188 bin 502 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 529 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 4 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 575 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 483 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 254 bin 149 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 903 bin 932 metreküp olarak kayıtlara geçti.

