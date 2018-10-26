Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 548 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 764 bin 410 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 7 milyon 227 bin 25 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 548 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 573 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 594 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 501 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 358 bin 283 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 902 bin 51 metreküp olarak kayıtlara geçti.

