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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 542 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 660 bin 394 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 1 milyon 754 bin 878 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 542 lira 63 kuruş olarak gerçekleşti. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 40 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 588 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise bin 496 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 143 milyon 175 bin 927 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 22 bin 871 metreküp şeklinde kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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