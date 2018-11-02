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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 538 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 832 bin 843 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 21 milyon 660 bin 394 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 538 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 91 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 584 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise bin 492 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 145 milyon 257 bin 965 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 567 bin 996 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

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