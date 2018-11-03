Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 550 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 73 bin 456 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 7 milyon 832 bin 843 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 550 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 854 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 597 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise bin 302 lira 64 kuruş olarak açıklandı.
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