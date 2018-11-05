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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 303 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 192 bin 128 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 19 milyon 351 bin 782 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 303 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 817 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 342 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise bin 264 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 557 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 864 bin 805 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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