Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 505 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 807 bin 24 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 10 milyon 192 bin 128 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 505 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 537 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 550 lira, satış fiyatı ise bin 459 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 317 bin 869 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 830 bin 217 metreküp olarak kayıtlara geçti.

