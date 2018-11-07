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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1488 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 556 bin 568 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 807 bin 24 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1488 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 403 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1532 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 1443 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 803 bin 423 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 540 bin 206 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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