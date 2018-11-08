Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 55 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gazpiyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 657 bin 670 lira oldu. Bu miktar, salı günü 6 milyon 556 bin 568 olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 950 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 507 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 64 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 144 milyon 602 bin 110 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 344 bin 172 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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