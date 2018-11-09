Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 47 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 563 bin 490 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 11 milyon 657 bin 670 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 805 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyat bin 519 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise bin 431 lira 21 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 150 milyon 733 bin 326 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 124 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti
Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum