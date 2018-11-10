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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 431 bin 891 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 8 milyon 566 bin 476 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 710 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyat bin 510 lira, satış fiyatı ise bin 419 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 135 milyon 353 bin 221 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 841 bin 413 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji EPİAŞ spot

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