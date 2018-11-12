Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 343 bin 503 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 271 bin 767 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 224 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 555 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise bin 464 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 116 milyon 146 bin 672 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 496 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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