Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 100 bin 808 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 343 bin 503 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 bin 690 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 560 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 470 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 143 milyon 593 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 259 bin 971 metreküp olarak kayıtlara geçti.

