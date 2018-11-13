FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 100 bin 808 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 343 bin 503 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 bin 690 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 560 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 470 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 143 milyon 593 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 259 bin 971 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıkBakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ spot doğal gaz piyasası

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.