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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 813 bin 939 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 13 milyon 359 bin 773 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 701 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 509 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 421 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 174 milyon 251 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 877 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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