Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 625 bin 34 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 9 milyon 813 bin 939 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 263 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 507 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 183 milyon 802 bin 687 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 185 milyon 118 bin 460 metreküp olarak kayıtlara geçti.

