FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 625 bin 34 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 9 milyon 813 bin 939 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 263 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 507 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 183 milyon 802 bin 687 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 185 milyon 118 bin 460 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PARTNER3 kadın, cinsel ilişki oyuncağını çalarken böyle yakalandı!3 kadın, cinsel ilişki oyuncağını çalarken böyle yakalandı!
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Batı ve AB ile ilişkilerimize daha fazla özen göstermeliyizTÜSİAD Başkanı Bilecik: Batı ve AB ile ilişkilerimize daha fazla özen göstermeliyiz
Cannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgiCannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot doğal gaz piyasasında

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı: Tarihi fırsatı kaçırmayın

Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı: Tarihi fırsatı kaçırmayın

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler alınabilir?

70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler alınabilir?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Batı ve AB ile ilişkilerimize daha fazla özen göstermeliyiz

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Batı ve AB ile ilişkilerimize daha fazla özen göstermeliyiz

Cannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgi

Cannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.