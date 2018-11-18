Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 755 bin 210 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 10 milyon 625 bin 34 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 283 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 515 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 178 milyon 16 bin 476 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 165 bin 916 metreküp olarak kayıtlara geçti.

