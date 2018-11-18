FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 755 bin 210 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 10 milyon 625 bin 34 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 283 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 515 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 178 milyon 16 bin 476 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 165 bin 916 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldıTürkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik enerji EPİAŞ fiyat

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Güz domatesi üreticisinin bu yıl yüzü gülmedi

Güz domatesi üreticisinin bu yıl yüzü gülmedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.