Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 811 bin 586 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 6 milyon 198 bin 925 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 225 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 167 milyon 863 bin 771 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 177 milyon 316 bin 450 metreküp olarak kayıtlara geçti.

