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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 677 bin 605 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 896 bin 388 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 856 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 535 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise bin 446 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 173 milyon 368 bin 133 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 166 milyon 619 bin 281 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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doğal gaz enerji fiyat spot

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