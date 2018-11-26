Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 682 bin 804 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 10 milyon 702 bin 638 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 832 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 526 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise bin 437 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 165 milyon 865 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 888 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.

