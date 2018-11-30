Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 461 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 298 bin 355 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 11 milyon 407 bin 881 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 739 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 505 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 417 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 188 milyon 384 bin 99 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 696 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

