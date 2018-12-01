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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 439 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 582 bin 720 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 11 milyon 344 bin 595 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 439 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 44 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 482 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise bin 396 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 184 milyon 464 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 192 milyon 986 bin 175 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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