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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 448 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 200 bin 252 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 11 milyon 582 bin 720 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 210 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise bin 404 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 197 milyon 331 bin 30 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 720 bin 82 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz doğalgaz enerji spot

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