FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 441 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 265 bin 331 lira oldu. Bu tutar, pazar günü 9 milyon 623 bin 28 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 34 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 265 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 398 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 196 milyon 913 bin 34 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 251 bin 152 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erkenProf. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken
İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret ettiİnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada doğal gaz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

Yılbaşı turlarına ilgi büyük

Yılbaşı turlarına ilgi büyük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.