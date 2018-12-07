Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 457 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 467 bin 38 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 3 milyon 657 bin 133 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 457 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 66 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 500 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise bin 413 lira 33 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 191 milyon 911 bin 548 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 523 bin 33 metreküp olarak kayıtlara geçti.

