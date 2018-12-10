Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 980 bin 786 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 8 milyon 397 bin 843 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 53 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise bin 408 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 176 milyon 938 bin 671 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 678 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

