Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 434 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 992 bin 63 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 5 milyon 543 bin 265 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 434 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 85 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 477 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise bin 391 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 204 milyon 964 bin 791 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 560 bin 210 metreküp olarak kayıtlara geçti.

